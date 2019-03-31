Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti Adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu kazandı.
Gaziantep
'in Şahinbey
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
Adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet İhsan
Tahmazoğlu 193 bin 661 oy aldı.
-Tahmazoğlu'nun özgeçmişi-
Tahmazoğlu, ilk, orta ve lise tahsilinin ardından 1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi
İşletme Fakültesinden mezun oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığına seçildi. 2014 yılından bu yana Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
Tahmazoğlu, evli ve 7 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA
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