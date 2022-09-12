Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile Suriye uyruklu bazı kişiler arasında park edilen araç nedeniyle tartışma çıktı.

Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen taraflar, tekrar tartışmaya başladı. Çıkan kavgada poliklinik çalışanı diş teknisyeni Hamit Y. (38) bıçakla kolundan yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Hamit Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavga sırasında bir hafif ticari araç da zarar gördü. Tarafların yatıştırılması için bölgeye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi.