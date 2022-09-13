Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

13.09.2022 11:24
Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan ve 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan ve 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile bazı Suriye uyruklular arasında dün çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, kavgaya karışan M.T, A.T, A.T, Z.C. ile A.T'nin Akdere Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile bazı Suriye uyruklular arasında dün park edilen araç nedeniyle tartışma çıkmış, poliklinik çalışanı diş teknisyeni Hamit Y. (38) bıçakla kolundan yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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