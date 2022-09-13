Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

13.09.2022 18:48
Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan ve 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan ve 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile bazı Suriye uyruklular arasında dün çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, kavgaya karışan M.T, A.T, A.T, Z.C. ile A.T'nin Akdere Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.T, A.T, A.T. ile A.T çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Z.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile bazı Suriye uyruklular arasında dün park edilen araç nedeniyle tartışma çıkmış, poliklinik çalışanı diş teknisyeni Hamit Y. (38) bıçakla kolundan yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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