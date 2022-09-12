Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

12.09.2022 13:10
Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu.

Kale Mahallesi'nde çöp atmaya giden kişi, konteynerin yanında hareketsiz duran bebeği fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Ekipler, yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu - Son Dakika
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