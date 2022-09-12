İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu - Son Dakika

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