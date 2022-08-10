Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbulut Mahallesi'ndeki Mermerciler Sitesi'nde 8 Ağustos'ta iki mermer atölyesi çalışanları arasında iş yerinin önünün kapatılması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 12 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Şahinbey, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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