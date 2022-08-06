GAZİANTEP - Öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı

06.08.2022 23:21

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Perilikaya Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömer Turan'ın Akkent Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Sosyal Tesisindeki taziyesini kabul eden yakınlarından H.T'ye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan H.T, aile yakınları taraGaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 1 yaralı Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 1 yaralı
Kaynak: AA

Ömer Turan, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika

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