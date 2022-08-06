Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Perilikaya Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömer Turan'ın Akkent Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Sosyal Tesisindeki taziyesini kabul eden yakınlarından H.T'ye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.
Silahlı saldırıda yaralanan H.T, aile yakınları taraGaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika