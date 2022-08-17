Eniştesinin peşine düşen kayınbirader Beyhan D, 27 AHY 989 plakalı aracıyla Ağbaş'ın kullandığı motosiklete çarptı. Şarampole devrilen motosikletteki Ağbaş yaralanırken bu sırada başka bir araçla bölgeye gelen kayınpeder İsmail D, damadına tüfekle ateş etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kayınpeder damadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

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