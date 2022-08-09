Gaziantep'te akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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