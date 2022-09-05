Gaziantep araçlardan akü çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep araçlardan akü çalan 2 kişi tutuklandı

05.09.2022 14:36
Gaziantep araçlardan akü çalan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde araçların akülerini çaldığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde araçların akülerini çaldığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Sanayi Mahallesi'nde araçlardaki aküleri çalan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aküleri çaldığını tespit ettiği Ş.Ö. ve Y.O'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep araçlardan akü çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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