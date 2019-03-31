Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

2 saat önce

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu kazandı.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıdvan Fadıloğlu 151 bin 763 oy aldı.

-Fadıloğlu'nun özgeçmişi-

Fadıloğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına 1966 yılında kurulan aile şirketinde ikinci kuşak yönetici olarak başladı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Fadıloğlu, 2 dönem Şehitkamil Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. Fadıloğlu, evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:26 Kaynak: AA

Muhammet Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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