Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da Nurtepe Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.