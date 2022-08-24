Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

24.08.2022 13:00
Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da Nurtepe Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ekipler, M.H'nin silahla öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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