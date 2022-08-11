İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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