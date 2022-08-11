Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

11.08.2022 15:31
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonda yaşadığı evde 1 kilogram metafetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonda yaşadığı evde 1 kilogram metafetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelinin evinde ve garajında arama yapan ekipler, 1 kilogram metanetimin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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