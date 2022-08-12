Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

12.08.2022 14:03
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edildi.

Ekipler evde yapılan aramada, 1 kilo 65 gram metamfetamin ve 65 kök hint keneviri ele geçirdi.

Polis ekipleri, 16 suç kaydı bulunan T.E. ile 7 suç kaydı bulunan M.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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