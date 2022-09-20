Gaziantep'te su kanalına düşen hafif ticari araçtaki anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te su kanalına düşen hafif ticari araçtaki anne ve oğlu yaralandı

20.09.2022 16:04

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari aracın su kanalına düşmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Hacer P. (35) yönetimindeki 33 ECU 96 plakalı hafif ticari araç, Onat Kutlar Mahallesi'ndeki suyun bulunmadığı kanala düştü.

Sürücü Hacer P. ile araçtaki oğlu Yusuf (9) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te su kanalına düşen hafif ticari araçtaki anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te su kanalına düşen hafif ticari araçtaki anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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