Sürücü Hacer P. ile araçtaki oğlu Yusuf (9) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te su kanalına düşen hafif ticari araçtaki anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

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