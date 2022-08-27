Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

27.08.2022 14:44
Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iş yerine yönelik silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iş yerine yönelik silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 2'si ağır 4 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı Tarım ürünleri bu parkta olacak Tarım ürünleri bu parkta olacak
Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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