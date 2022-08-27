Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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