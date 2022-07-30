Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Hasan Mert, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden çocuk öldü - Son Dakika

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