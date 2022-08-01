Merkez Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi'nde 29 Temmuz'da sokakta oynarken nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonucu Hasan Mert Üzüm'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan Mehmet B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te maganda kurşunuyla bir çocuğun ölümüne ilişkin yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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