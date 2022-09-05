Merkez Şehitkamil ilçesi Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı atölyesinde bulunan kalıp makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü - Son Dakika

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