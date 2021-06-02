Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki ilkokullara akıl ve zeka oyunları seti dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 139 ilkokula 7 farklı akıl ve zeka oyun materyallerinin bulunduğu set dağıtıldı.

Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilçedeki tüm ilkokullarda eğitim gören öğrencilerin hafıza ve bilişsel becerilerine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda temin edilen ve Mangala, Hedefi 5'e Tamamlama, Küp Dizme, Blok Yapma, Tangram, Ahşap Reversi ile Denge ve Hız olmak üzere 7 farklı akıl ve zeka oyununun yer aldığı 278 set, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen tören ile okul yönetici ve öğretmenlere dağıtıldı.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, törende yaklaşık 1,5 yıldır salgınla mücadele edildiğini hatırlattı.

Öğrencilerin evde kalmak zorunda kaldığını ve bu süreçte uzaktan eğitim aldığını anımsatan Kalaylı, "Çalışmalarla amacımız çocuk ve öğrencilerimizin salgın döneminde eğitim olanaklarından geri kalmadan istifade etmesi. Bu anlamda akıl ve zeka oyunları da öğrencilerimizle buluşturulması önem arz ediyor. Çocuklarımızın geleceğinin en iyi şekilde hazırlanması, zihinsel gelişimlerinin sağlanması için çok önemli proje." dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğu ise salgın döneminde veli ve öğrencilere katkı sağlamak amacıyla birçok proje yürüttüklerini belirtti.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine sağladıkları desteklerle sosyal etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini vurgulan Fadıloğu, şu ifadeleri kullandı:

"Projemizin amacı, çocuklarımızı son dönemde özellikle şiddet içeren dijital oyunlardan koparıp arkadaşlık ve kardeşlik ruhu içerisinde sosyalleşmesine imkan sağlayabilmek. Zeka ve akıl oyunlarının ilkokul kademesine indirilip devam etmesini sağlamaktır. Bizim satrançta 600-700 kişilik turnuvalara geldiğimiz noktada bu akıl ve zeka oyunlarıyla da bu durumu daha ileri taşımaktır."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da akıl ve zeka oyunlarıyla ilgili çalışma ve projelerin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.