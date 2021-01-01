Gaziantep'in sessiz yeni yılı havadan görüntülendi - Son Dakika

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yeni yıla sessiz sedasız giren Gaziantep'in boş cadde ve sokakları havadan görüntüledi.

Saatler 00.00'ı göstermesiyle birlikte 2021'i karşılayan kentte tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla her yıl yılbaşında dolu olan cadde ve sokaklarında sessizlik hakimdi. Tarihi Kültür Yolu, Kale ve Kalealtı mevki, Demokrasi Meydanı'nın boş hali havadan görüntülendi. Polisin sıkı tedbirler aldığı şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - GAZİANTEP