Gaziantep'in su sorunu erkenden çözüldü - Son Dakika

Gaziantep'in su sorunu erkenden çözüldü

11.01.2021 17:42
Gaziantep'in su sorunu erkenden çözüldü, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın 1'inci Bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında toplandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın 1'inci Bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündeminde küresel bir sorun olarak karşı karşıya kalınan 'kuraklık' yer aldı. Başkan Fatma Şahin, Düzbağ Projesi'nin 2 yıl gibi kısa bir sürede devreye girmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "2 yılda Düzbağ'ı bitirmemiş olsaydık, şu anda şehirde su yoktu" dedi.

Büyükşehir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yeni yılın ilk meclis toplantısında, gerek ulusal gerekse de uluslararası bir sorun olarak dünyanın mücadele ettiği 'kuraklık' üzerinde duruldu. Büyükşehir Belediyesi'nin mega projeleri arasında yer alan ve Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük su projesi olan Düzbağ ile bölge için 'kuraklık' sıkıntısının yaşandığı bu süreçte, ciddi su kesintilerinin önüne geçildiği belirtildi. Toplantıda konuşan Başkan Fatma Şahin, dünyanın hızlı bir şekilde 'Kuraklık Eylem Planını' devreye sokması gerektiğini ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne 1'inci gündemimizde hep su sıkıntısını çözmeye ilişkin çalışmalar yer aldı. Merkezi yönetimin de emeğiyle Düzbağ Projesi'ni 2 yıl gibi kısa bir sürede devreye soktuk, Düzbağ'ı bitirmemiş olsaydık, şu anda şehirde su yoktu" dedi.

Şahin: Kendimizi geleceğe hazırlıyoruz

Meclis toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Düzbağ'ın olağanüstü bir iş olduğuna vurgu yaparak, "Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük su projesi. Tabi ki merkezi yönetimin emeği bu projede çok büyük. Onların desteği olmasaydı 10 yılda bile bitiremeyecektik projeyi. Düzbağ, şehrin geleceği açısından çok önemliydi. Projeyi iyi bir şekilde noktalamak bölge önemli bir fayda getirdi. Bütün dünya artık yeniden yapılanıyor. Kuraklık ve pandemi bir sonuç. Kuraklık Eylem Planı'nın gerek ulusal gerekse de uluslararası açıdan devreye girmesi gerekiyor. Bu kapsamda çok ciddi eylem planlarımız hali hazırda var, kendimizi geleceğe hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadağ: Düzbağ projesi isale hattının açılışı çok önemli bir zamana denk geldi

'Su' projelerine ilişkin gerçekleştirilen projeler ve yapılması planlanan yol haritası hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Düzbağ Projesi isale hattının açılışının çok önemli ve yerinde bir zamanda gerçekleştiğini dile getirerek, "Kuraklık bütün bölgeyi sarmış durumda. Bu nedenle Düzbağ, kuraklık sürecinde bölge vatandaşını büyük bir zorluktan kurtardı. Türkiye'nin bütün belediyelerinde 1'inci gündem kuraklık. Biz, hayata geçirdiğimiz proje sayesinde içme suyu ile ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak bu proje, bizim içme suyu problemini kökten çözdüğü anlamına gelmemeli. Sonuçta projenin ilk kısmı nihayete erdi. B ve C planları üzerine ekip arkadaşlarımız hala çalışıyor. Kartalkaya Barajı'nı bu sene hiç kullanmadık diyebiliriz. Fakat sulama mevsimi geldiğinde Düzbağ İçme Suyu tabi ki bölge çiftçisi ve Devlet Su İşleri ile imzaladığımız protokol çerçevesinde; sulama ve içme suyu açısından ortak kullanım gerçekleşecek. Yine Kartalkaya Barajı ve kuyularımız devrede olacak. Dolayısıyla 2040 yılına kadar içme suyu konusunda Gaziantep'in hiçbir sıkıntısı olmayacak. Bunun yanı sıra yeni projeler için etüt çalışmalarımız mevcut. Bu kapsamda güneş enerjisi kullanılarak Fırat'tan içme suyu sağlanması konusunda bir çalışma haritamız var. Dolayısıyla ilerde bölgenin en büyük su kayna Fırat olacak. Enerji büyük bir maliyet bu nedenle enerjiyi amorti edecek bir sistemle Fırat'ı devreye koyacak etüt çalışmamız devam edecek. Şu anda 9 ilçemizin hiçbirinde içme suyu ile ilgili bir sıkıntımız yok. Bunun yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi'ne de ciddi bir su kaynağı desteği sağlıyoruz. Olası bir kuraklık durumuna karşı da Kartalkaya Barajı var. Önümüzdeki haftalarda beklenilen yağış sayesinde de havzalarımız dolacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'in su sorunu erkenden çözüldü
Gaziantep'in su sorunu erkenden çözüldü
Gaziantep'in su sorunu erkenden çözüldü
Gaziantep'in su sorunu erkenden çözüldü

Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, İçme Suyu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'in su sorunu erkenden çözüldü - Son Dakika


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