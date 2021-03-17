Gaziantep'in şubat ayında ihracatı yıllık bazda yüzde 19 arttı - Son Dakika

Gaziantep'in şubat ayında ihracatı yıllık bazda yüzde 19 arttı

17.03.2021 13:11
Gaziantep'in şubat ayında ihracatı yıllık bazda yüzde 19 arttı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bölgenin lokomotif ili olan Gaziantep'in şubat ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artırdığını söyledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bölgenin lokomotif ili olan Gaziantep'in şubat ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artırdığını söyledi.

Kileci, video konferans sistemiyle düzenlediği basın toplantısında, bölge ihracatının şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 838 milyon 953 bin dolar olduğunu hatırlattı.

Böylelikle bölgenin şubat aylarındaki en yüksek rakama ulaştığını belirten Kileci, bölgenin en çok ihracat yapan kentinin de yine Gaziantep olduğunu vurguladı.

Gaziantep'in şubat ayında 749 milyon 231 bin dolarlık dış satış yaptığına dikkati çeken Kileci, "Gaziantep, bu sayede geçen yılın aynı dönemine göre, ihracatını yüzde 19 artırmış oldu. Bu değişim ve artış, aslında çok önemli. Çünkü dünya normalleştikçe bu, çok daha artabilecektir. Geleceğimiz çok umut vadediyor. Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri sıralamasında 5'inciliğimizi koruyoruz ama bizim esas hedefimiz bir üstümüzdeki İzmir'i geçmek. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kentte ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 149,7 olduğuna dikkati çeken Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgemizden 2 bin 299, Gaziantep'ten ise 1592 firma Şubat 2021'de aktif olarak ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakamla ihracatçı sayısı bakımından en yüksek şubat ayı değerine ulaştık. Birliklerimiz üyesi 138 firma, şubat ayında ilk defa ihracat gerçekleştirerek ülkemize toplamda 5,2 milyon dolar döviz geliri sağladı. İlk defa ihracat gerçekleştiren firmalar en çok kumaşlar, iplikler ve makine halıları mal gruplarından dış satış yaptı. Bu firmaların 22'sinin yabancı uyruklu olması da bizi ayrıca sevindirdi."

Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in şubat ayında ihracatı yıllık bazda yüzde 19 arttı - Son Dakika Ekonomi


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