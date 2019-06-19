Gaziantep'in 'Suriye Masası' Brezilya'da 'en sıra dışı' proje seçildi
22 dakika önce
Gaziantep Ticaret Odası’nın “Suriye Masası” Projesi, Dünya Odalar Kongresi’nde “en sıradışı proje” seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:23
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde Türkiye
'deki Suriyeli mültecilerin sosyo-ekonomik entegrasyonuna yönelik başarı öyküleri ön plana çıkıyor.
425 bin kayıtlı Suriyeliye ev sahipliği yapan ve nüfusu 2 milyon dolaylarında olan Gaziantep
'teki uyum çabaları ise bu açıdan özel bir anlam ifade ediyor.
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