Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in 'Suriye Masası' Brezilya'da 'en sıra dışı' proje seçildi
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Gaziantep'in 'Suriye Masası' Brezilya'da 'en sıra dışı' proje seçildi

22 dakika önce

Gaziantep Ticaret Odası’nın “Suriye Masası” Projesi, Dünya Odalar Kongresi’nde “en sıradışı proje” seçildi.

Gaziantep'in 'Suriye Masası' Brezilya'da 'en sıra dışı' proje seçildi, System.String[]
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sosyo-ekonomik entegrasyonuna yönelik başarı öyküleri ön plana çıkıyor.

425 bin kayıtlı Suriyeliye ev sahipliği yapan ve nüfusu 2 milyon dolaylarında olan Gaziantep'teki uyum çabaları ise bu açıdan özel bir anlam ifade ediyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:23 
Türkiye, Gaziantep, Dünya
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