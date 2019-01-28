Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in Suriye Sınırındaki 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması Uzatıldı

Gaziantep'in Suriye Sınırındaki 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması Uzatıldı

1 saat önce

GAZİANTEP Valiliği'nce Suriye sınır hattındaki 'özel güvenlik bölgesi' uygulamasının, alınan kararla 1 Şubat'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Gaziantep'in Suriye Sınırındaki 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması Uzatıldı, System.String[]
GAZİANTEP Valiliği'nce  Suriye sınır hattındaki 'özel güvenlik bölgesi' uygulamasının, alınan kararla 1 Şubat'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunun desteklenmesinin, can ve mal güvenliğinin olası tehdit ile tehlikelerden bertaraf edilmesinin amaçlandığı uygulamanın, hududun geri bölgesini kapsayacak şekilde uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; hududun geri  bölgesinde 01 Şubat 2019 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 01 Şubat 2019 tarihine kadar Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır." - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:37 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Millet İttifakı'ndan ve HDP'den Umduğunu Alamayan Celal Doğan, DSP'den Aday Olacak Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'le Anlaşma İmzaladı

Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:16:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in Suriye Sınırındaki 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması Uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]