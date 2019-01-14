Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in Yer Altı Su Yapıları Kitaplaştırıldı

Gaziantep'in Yer Altı Su Yapıları Kitaplaştırıldı

41 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür AŞ, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan livas ve kastellerin anlatıldığı "Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları" başlıklı kitabı yayımladı.

Gaziantep'in Yer Altı Su Yapıları Kitaplaştırıldı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür AŞ, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan livas ve kastellerin anlatıldığı "Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları" başlıklı kitabı yayımladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Gazikültür AŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, kültürel mirası geleceğe taşımak, büyük medeniyetin farklılığını ve farkındalığını ortaya koyarak toplumsal bilinci yükseltmek amacıyla Gaziantep'in bütün değerlerini gelecek nesillere tanıtmak istediklerini kaydetti.

Livas ve kastellerin Gaziantep'in geçmişinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yakar, Gaziantep'te şu an İmam Gazali, Kozluca, Pişirici, Şeyh Fethullah, İhsan Bey ve Ahmet Çelebi olmak üzere çalışır vaziyette 6 kastelin bulunduğunu belirtti.

Yakar, Gaziantep livas ve kastellerinin Mayıs 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildiğini anımsatarak, "Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları adlı bu çalışma, insanoğlunun hayat kaynağı olan suyla ilgili Gaziantep'in geçmişten beri ne kadar farklı zenginlikleri bünyesinde barındırdığını ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Meltem Uçar editörlüğünde hazırlanan kitap, Zeugma Mozaik Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapındaki seçkin kitapçılarda, Gazikültür AŞ'nin internet sitesi "magazagaziantep.com" ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Ekonomi
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