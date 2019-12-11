"Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni-2019" - Son Dakika
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"Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni-2019"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankasının "İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde Türkiye'yi ilk 20'ye sokmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankasının "İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde Türkiye'yi ilk 20'ye sokmayı hedeflediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni-2019"da yaptığı konuşmada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı.

Türkiye'nin Orta Doğu'nun itici bir gücü haline geldiğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 10 yılda Türkiye'nin ihracatı yüzde 65 arttı, aynı dönemde Gaziantep'in ihracatı yüzde 160 arttı. Gaziantep artık 7,5 milyar dolar ihracat yapan bir il haline geldi. 10 sene önce yine bu salonlarda sizle bir araya geldiğimiz zaman Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu arasında Gaziantep'ten 21 firma vardı. Şimdi bunun 2 misli üzerine çıktık ve 57 firmamız var." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, tarım ihracatında da kentin 5'inci sırayı aldığına işaret ederek, "Turizmde yine müthiş bir atak yaparak bir dünya markası haline geldi. Gaziantep Teknopark en hızlı büyüyen 2'nci teknopark seçildi. Şimdi bunun başarısı olarak TEKNOFEST 2020'de burada. Bu şehirde bulunan her şey birer markadır. Türkiye'de en çok coğrafi işaret alan borsa, Gaziantep Ticaret Borsasıdır. Bunların hepsi sizin için çalışıyorlar." diye konuştu.

"Hedefimiz Türkiye'yi ilk 20'ye sokmaktır"

TOBB olarak sanayici ve tüccarın en iyi şartlarda iş yapması için canla başla çalıştıklarını aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Hükümetimizle birlikte çalışarak iş ve yatırım ortamını iyileştiren reformlara imza atıyoruz. Yıllardır uğraştığımız bir iş var. Dünyada 190 ülkede aynı anda yapılan, aynı stantlarda yapılan iş yapma kolaylığı endeksi var Dünya Bankasında. Tarihimizde hiçbir zaman ilk 50'nin içine girememiştik. Sağ olsun hükümetimiz önümüzü açtı. Mutfakta çalışmaları yaptık, bugün itibarıyla değerli kardeşlerim geçen yıl Türkiye 63'üncülükten 43'üncü sıraya, bu yıl ise 33'üncü sıraya geldi. Hedefimiz Türkiye'yi ilk 20'ye sokmaktır. İnşallah Türkiye hak ettiği yerlere en kısa zamanda gelecektir. Ama önce ilk 20 diyoruz. Böylece tarihimizde ilk defa 50'nin altına inmiş olduk."

- "Şehrimizi yeni bir sanayi devrimine hazırlıyoruz"

GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip olduklarını belirtti.

Gaziantep'in ihracatta 6'ncı sırada bulunduğunu aktaran Ünverdi, hedeflerinin ise ilk 4 içerisine yer almak olduğunu dile getirdi.

Sanayide yeni bir yola girildiği ve yeni bir sanayi devriminin başladığına işaret eden Adnan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep olarak 56 şehrimizin toplam ihracatından daha fazla ihracat yapıyoruz. 132 ülkenin kendi ihracatından daha fazlasını biz Gaziantep olarak gerçekleştiriyoruz. Dünyanın 180 ülkesine dış satım yapan kentimizden geçtiğimiz yıl 7 milyar dolar ihracat yaptık. Bizler dünyada yaşanan bu gelişmeleri takip ediyoruz, gözlemliyor ve analiz ederek şehrimizi yeni bir sanayi devrimine hazırlıyoruz. Yürütmüş olduğumuz projelerle sanayide dönüşümü bugün burada başlatıyoruz."

Konuşmaların ardından ödül alan firmalara plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni-2019

Gaziantep, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:52 Kaynak: AA
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