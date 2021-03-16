Gaziantep'in zanaatkarları dijital dünyaya açılıyor - Son Dakika

Yöresel ve geleneksel üretim alanlarıyla dikkati çeken Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi ile Facebook arasında oluşturulan iş birliğiyle zanaatkarlara sosyal ağlar üzerinden satış eğitimi verilecek.

Facebook ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki zanaatkarların dijitalleşmelerine ve Facebook platformları üzerinden ürünlerini satabilmelerine yardımcı olmak amacıyla "Zor Zanaat" isimli eğitim programı kapsamında iş birliğine imza attı.

Zor Zanaat programı ile katılımcı usta ve sanatçılara dijital eğitimler verilerek Facebook platformları üzerinden sosyal medya varlıklarını oluşturmaları, işletmelerini büyütmeleri ve uluslararası pazarlara ulaşabilmeleri için destek sunulacak.

Kentin zengin kültürünü ve geleneklerini yaşatmaya devam eden zanaatkarlara ve geleneksel sanatçılara destek olmanın yanı sıra salgının küçük işletmeler üzerinde yarattığı zorlukları azaltmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan programdaki eğitimlerden yararlanmak isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı.

Programa ücretsiz olarak katılmak için 19 Nisan'a kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunulabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşmenin Gaziantep'in çok önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Teknolojik gelişim ve değişime ayak uyduran küçük işletmelerin, zamandan ve mekandan bağımsız olarak doğru insanlara ulaşabilme bakımından avantajlı durumda olduğunu aktaran Şahin, "Ülkemize renk katan değerli zanaatkar ve geleneksel sanatçıların bu avantaja sahip olabilmeleri için biz de Facebook'un başlattığı Zor Zanaat programına dahil oluyoruz. Bu programın sunacağı dijital eğitimler sayesinde Gaziantep'in büyük potansiyele sahip ustalarına eserlerini hem dünyaya tanıtmaları hem de gelecek nesillere aktarmaları için destek olacağız." diye konuştu.