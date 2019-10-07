Son Dakika Haberleri: Gaziantep inşaat işçilerinin kamyoneti devrildi 1 ölü, 13 yaralı
Son Dakika Güncel Gaziantep inşaat işçilerinin kamyoneti devrildi 1 ölü, 13 yaralı

Gaziantep inşaat işçilerinin kamyoneti devrildi 1 ölü, 13 yaralı

39 dakika önce

Gaziantep'te, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi.

Gaziantep'te, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada sürücü Ahmet Çakallı (45) yaşamını yitirirken, 13 işçi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gaziantep- Kilis yolunun Zeytinli kavşağında meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan ve Kilis'ten Gaziantep'e giden Ahmet Çakallı'nın kullandığı 27 VK 943 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Çakallı ile 13 işçi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 14 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Çakallı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Çakallı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)

Gaziantep inşaat işçilerinin kamyoneti devrildi 1 ölü, 13 yaralı

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:25 Kaynak: DHA
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