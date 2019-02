Gaziantep, Irak'la Ticaret Hacmini Artırmayı Hedefliyor

Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Hussein Mahmood Al-Khateeb Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret ederek iş dünyası temsilcileri ile buluştu.

Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Hussein Mahmood Al-Khateeb Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret ederek iş dünyası temsilcileri ile buluştu. Ziyarette konuşan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım 2019 yılında Irak ile olan ticaret hacminin yeniden artış trendine gireceğini söyledi.



Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Hussein Mahmood Al-Khateeb, Başkonsolos Mohammed Salman Al-Janabi ve beraberindeki heyet Gaziantep Ticaret Odasını ziyaret ederek Gaziantep iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci'nin de katıldığı toplantıda, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı ve İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Öztürk yer aldı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Irak ile ticari ilişkilerin geçmişe dayalı kadim dostluk temeline kurulu olduğunu belirterek, "Aynı coğrafyada kimi zaman aynı kaderi yaşayan komşularız. Ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerimizi kazan-kazan felsefesinde ilerletmek gerektiğine inanıyorum. Ancak bu şekilde atılan her olumlu adımın etkisi daha büyük alana yayılacaktır" dedi.



Gaziantep ihracatının dörtte birinin Irak'a yapıldığını hatırlatan Yıldırım, "Irak kentimizin en büyük ihracat pazarıdır. 6,9 milyar dolarlık ihracatımızın 1.4 milyar dolarını Irak'a gerçekleştirdik. Bu rakam aynı zamanda Türkiye'nin Irak'a olan ihracatının yüzde 17'si demek" ifadelerini kullandı.



"2019'da rakamların yeniden yükseliş trendine gireceğine inanıyorum"



Gaziantep'in 2018 yılında Irak ihracatının yüzde 11,5 düştüğünü belirten Yıldırım, "2018 yılında bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün iki temel unsuru var. Biri Habur Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk diğeri ise ürünlerimize hem Kuzey hem de Güney Irak'ta uygulanan çifte vergilendirmeydi. GTO olarak Habur sınır kapısında yaşanan sorunların sıkı takipçisi olduk, her fırsatta dile getirdik. Üyelerimizin sesi olarak bu sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini güçlü bir şekilde söyledik. Çok şükür ki çözüme kavuştu.İnanıyorum ki 2019 da ticari ilişkiler yeniden yükseliş trendine girecektir. İşbirliklerimiz bundan sonraki süreçte daha fazla yatırım odaklı, kazan kazan odaklı olmalı" şeklinde konuştu.



Çifte vergilendirme çok yakında sona eriyor



Irak pazarına girişte hem Kuzey hem de güney bölgesinde yaşanan çifte vergilendirmenin çok yakında sona ereceğini söyleyen Büyükelçi Dr. Hussein Mahmood Al-Khateeb ise "Biz Gazianteplileri her zaman kardeş gibi gördük. Gaziantep bizler için her zaman özel bir yere sahip oldu. Gönül birliğimiz ve tarihi, kültürel ortaklığımızın yanında ticari olarak da kazandık ve kazandırdık. Coğrafyamızda yaşanan sorunlar neticesinde maalesef ticari hacmimizde gerilemeler yaşandı. Çok yakında Türk ihracatçılarını zorlayan çifte vergilendirmede de sona geliyoruz. Anlaşmalar tamamlandı, yakında yürürlüğe girecek" dedi.



Iraklı tüketicilerin kaliteli Türk ürünlerini tercih ettiklerini dile getiren Büyükelçi Al-Khateeb, "Tüketicimiz kaliteli ürün kullanmak istiyor ancak gelir seviyesi düşük. Bu sorunu da yatırımlarla çözebiliriz. Şu an Irak'ta güvenlik sorunu çözülmüş durumda. Irak hükümeti yatırım için teşvikleri artırdı. Gaziantepli iş adamlarını Irak'a yatırım yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından iş adamlarının Irak pazarında yaşadığı sorunları dinleyen Büyükelçi çözüm için gerekenleri yapamaya çalışacaklarını söyledi. - GAZİANTEP

