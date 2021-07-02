Gaziantep iş dünyasından, sosyal medyadaki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'la ilgili paylaşımlara tepki Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep'teki iş dünyası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kentteki ziyaretleriyle ilgili sosyal medyada Deva Partisi Gaziantep İl Başkanı tarafından başlatılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, tepki gösterdi.

Gaziantep'teki sanayiciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kenti ziyareti sırasında bir sanayiciyle arasında geçen diyaloğun bir bölümünü içeren videoyu paylaşan Deva Partisi il Başkanı Ertuğrul Kaya'ya tepki gösterdi. Söz konusu videoda Bakan Varank ile konuştuğu görülen iş insanı Mustafa Çapkur ise yatırım yapıp Ar-Ge üzerine çalışırken böyle bir konuda yer almanın kendisini üzdüğünü söyledi.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Bakan Varank'ın ziyaretleri sırasında çekilen bir videonun sosyal medyadaki yansımalarından dolayı yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Akıncı, "Bize her konuda yardımcı olan Bakanımız Mustafa Varank ile ilgili farklı bilgiler yansıtılmıştır. Bunun şiddetle kınıyoruz. Her konuda bütün problemlerimizi dinleyerek, not aldı ve bize dönüş oldu. Bakanımız özelde bizi dinledi, dosyalarımızı da inceledi. Görüşmelerimiz verimli geçti." dedi.

Teknokentin açılış töreninden sonra çekilen görüntüler nedeniyle konuşan Gaziantep OSB Teknokent Genel Müdürü Ekrem Tekin de Bakan Varank olmak üzere milletvekilleri ve kent protokolünün katılımıyla OSB Teknokent'in resmi açılışını yaptıklarını anımsattı.

Bakan Varank'ın açılış konuşmalarını atlayarak, girişimcilerle daha çok zaman geçirmek istediğinin altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Tek tek tüm girişimcilerimizin projelerini dinledi, konuştu. Bu sırada il sanayimizin değerli bir kuruluşu rahmetli Mennan ustamızın oğullarının sahip olduğu firma bir talepte bulundu. Firma yetkilileri o anın heyecanıyla Bakan Varank'ı fabrikaya davet etmek gibi tekliflerde bulundu. Bakan Varank da yoğun programı dolayısıyla asıl konuyu merak etti. Firma da özellikle makinelerinin yabancı muadilleriyle rekabetinde zorlandığını ve yerli ürün listesine girerse çok büyük avantaj elde edeceklerini ifade etti. Bakanımız bu konuda hemen talimatta bulundu. Çok iyi bir pozitif ortam, atmosferde gerçekleşti. Açılış sonunda herkes memnuniyetle ayrıldı. Güzel başlayan ve biten etkinliğinin kısa kırpılmış video ile çarpıtılmasından memnuniyetsizliğimizi ifade etmek istiyorum."

İş adamlarının yorumu

İş adamı Ali Aksoy da Bakan Varank ile OSB Teknokent'in açılışında buluştuklarını ve sorunlarını kendisine ilettiklerini dile getirdi.

Görüşmenin ardından kendilerine ulaşıldığını ve gerekenlerin yapıldığını anlatan Aksoy, görüşmelerin verimli geçtiğini ve sosyal medyadaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

İş insanı Mustafa Çapkur ise yatırım yapıp Ar-Ge üzerine çalışırken böyle bir konuda yer almanın kendisini üzdüğünü söyledi.

Kendisinin sosyal medya kullanmadığını, çocukları sayesinde olayı gördüğünü ve akşamdan bu yana kendisini kötü hissettiğini dile getiren Çapkur, şöyle konuştu:

"Medyada yalan haberlerin çıkması bizleri çok üzmüştür. Gaziantepli bir sanayici olarak çok üzüldüğümü beyan etmek isterim. Sanırım avukat birisi böyle bir şey yapmış. Olayın sadece 4 saniyesi çekilmiş. Kesinlikle yalandır. Konuya bizler alet olmuşuzdur. Çok üzgünüm."