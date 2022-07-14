GAZİANTEP - İş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu - Saldırı anı - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - İş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu - Saldırı anı

14.07.2022 16:09

Gaziantep'te özel klinikte görev yapan diş hekimi, kendisini darbettiği iddiasıyla meslektaşından şikayetçi oldu.

Gaziantep'te özel klinikte görev yapan diş hekimi, kendisini darbettiği iddiasıyla meslektaşından şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren özel diş kliniğinde görevli diş hekimi Atalay Gençel, iş çıkışı Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedildi.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluşan ve hastaneye gidip darp raporu alan Gençel, emniyete saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla O.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gençel, gazetecilere, kendisine saldıran kişinin diş hekimi olduğunu ileri sürdü.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Gençel, şöyle konuştu:

"Babam beni evimin önüne bıraktı ve gitti. Sonra bir kişi geldi, bana 'Bakar mısın?' dedi. Sonra elimden telefonumu almaya çalıştı. Aynı anda saldırdı. Enteresan işler. Diyecek kelime bulamıyorum. Şikayetçi oldum. Sonradan bu kişinin diş hekimi olduğunu öğrendim. Buna çok üzüldüm. Çok üzücü bir durum. Keşke derdi neyse arasa, bize bir sorsa."

Saldırının nedeninin tedavi ettiği hastanın başka bir diş kliniği hakkında internetten yorum yapması olduğunu öne süren Gençel, "O yoruma istinaden bu arkadaşlar hastayla iletişime geçmişler, bu arkadaştan yorumu sildiriyorlar. Yorum nedir bilmiyorum. O arkadaşı da tanımam. Sonra neden bilmiyorum saldırıyı bize yaptılar. Saldırıyı yapanın bir hekim olması gerçekten çok üzücü. Gözümde hafif görme kaybım var. Sağ tarafımda, kafamda ve dudağımda iki dikiş var. Yerde sürüklendim." diye konuştu.

Bu arada Gençel'in evinin önünde darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin Gençel'e saldırması ve yerde sürüklemesi yer alıyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - İş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu - Saldırı anı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 16:41:15. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - İş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu - Saldırı anı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement