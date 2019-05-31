Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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GAZİANTEP İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

1 saat önce

GAZİANTEP'te bir iş yerinden bilgisayar ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

GAZİANTEP'te bir iş yerinden bilgisayar ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
Aydınlar Mahallesi'nde 10 gün önce bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin Y.Ö. ve M.K. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:45 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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