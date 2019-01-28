Gaziantep İş Yerinden Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı
55 dakika önce
Gaziantep'te, girdikleri iş yerinden bilgisayar, televizyon ve çelik kasa çalan 3 kişi ile hırsızlardan mal satın alan 1 kişi yakalandı.
Gaziantep
'te, girdikleri iş yerinden bilgisayar, televizyon ve çelik kasa çalan 3 kişi ile hırsızlardan mal satın alan 1 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapılan iş yerinden 1 televizyon, 1 bilgisayar, 1 laptop ve 1 çelik kasanın Y.E.O., M.M.G. ve H.H. adlı kişiler tarafından çalındığını tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına alırken yapılan aramalarda ele geçirilen çelik kasa ve bilgisayar sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.O, M.M.G., H.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlardan mal satın alan A.O. ise serbest bırakıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:44 Kaynak: DHA
Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'le Anlaşma İmzaladı
Moussa Sow Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı
Suriyeli Anne ve 2 Çocuğunun Katili, Cinayet Günü Ağlayarak Yardım İsteyen Baba Çıktı
Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti