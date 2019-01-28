Son Dakika Haberleri: Gaziantep İş Yerinden Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Gaziantep İş Yerinden Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

55 dakika önce

Gaziantep'te, girdikleri iş yerinden bilgisayar, televizyon ve çelik kasa çalan 3 kişi ile hırsızlardan mal satın alan 1 kişi yakalandı.

Gaziantep'te, girdikleri iş yerinden bilgisayar, televizyon ve çelik kasa çalan 3 kişi ile hırsızlardan mal satın alan 1 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapılan iş yerinden 1 televizyon, 1 bilgisayar, 1 laptop ve 1 çelik kasanın Y.E.O., M.M.G. ve H.H. adlı kişiler tarafından çalındığını tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına alırken yapılan aramalarda ele geçirilen çelik kasa ve bilgisayar sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.O, M.M.G., H.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlardan mal satın alan A.O. ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:44 Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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