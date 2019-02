Gaziantep İşkur'dan Müsiad'a Teşvik Bilgilendirme Ziyareti

İşkur İl Müdürü Siraç Ekin ve beraberindeki heyet Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni ziyaret etti.Ziyarette İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü hakkında bilgilendirmede bulundu. MÜSİAD, İŞKUR ve SGK arasında yapılabilecek işbirlikleri ve projeler üzerinde istişareler yapılan ziyarette, MÜSİAD'ın yeni dönem çalışmaları hakkında da bilgi verildi."Kapılarımız her zaman açık"İşkur Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın duyurduğu, Türkiye ekonomisinin büyümesini daha da güçlendirecek olan teşvik ve desteklerin, iş arayanlar ve işverenler başta olmak üzere, kadınlar, gençler ve engellilere yönelik birçok avantajı da beraberinde getirdiğini belirtti. Ekin, devletin işverenlere sunduğu bütün teşviklerden ve işçilere sağladığı imkanlardan yararlanmaları için gerekli hassasiyeti her zaman göstermeye hazır olduklarını belirterek, bu konuda desteğe ihtiyacı olan herkese kapılarının her daim açık olduğunu ifade etti."Yerel dinamiklerle daha fazla yatırım ve istihdam"Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk , "İş dünyası olarak şehrimizin bütün yerel dinamiklerinin daha fazla yatırım ve istihdam oluşturmak için iş birliği içinde hareket edilmesi çok önemlidir. Gaziantep MÜSİAD olarak yeni oluşturmuş olduğumuz yönetim kurulumuz ve teşkilatımızla ekonomik hayatımıza canlılık katacak hem yereldeki yatırımcılarımızın sorunlarına yönelik çözüm önerileri getirecek projeler geliştirmeyi düşünüyor, hem de dışarıdan yeni yatırımların olabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket ediyoruz" diye konuştu.Yapılan bu önemli çalışmaların omuzlardaki yükü bir nebze dahi olsa azaltma gayreti gözettiğini belirtti.Çelenk bu nazik ziyaretlerinden dolayı İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu. - GAZİANTEP