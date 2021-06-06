GAZİANTEP İSLAHİYE'DE 2 MAHALLEDE MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 2 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı.

İslahiye'de 2019 yapılan yerel seçimlerde muhtarlığı kazanan Arfalı ve Koççağız Mahallelerinde muhtarların hayatlarını kaybetmesi sonucu seçimlerin yenilenmesi kararı alındı. Arfalı Mahallesi'nde 202 seçmenden 188 kişi sandığa giderken 2 geçersiz,1 boş oy kullanıldı. Kullanılan oyun 77'sini alan Ömer Faruk Çelik seçimi kazanırken, Murat Bilmez 72, Mesut Atacan ise 36 oy aldı.

Koççağız Mahallesin 127 seçmenden 109 kişi sandığa giderken 2 geçersiz,1 boş oy kullanıldı. Kullanılan oyların 66'sını alan muhtarlığı vekaleten yürüten Bekir Şanlı, seçimi kazanırken, rakibi Fatih Gül ise 38 oy aldı.