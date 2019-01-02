Son Dakika Haberleri: Gaziantep İslahiye'de, 20 Mahallede Kar Etkili Oldu

Gaziantep İslahiye'de, 20 Mahallede Kar Etkili Oldu

14 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, yılın ilk günde başlayan kar 20 mahallede hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, yılın ilk günde başlayan kar 20 mahallede hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yağmurlu bir hava hakim iken Amanos Dağları ve eteklerinde bulunan, Kabaklar, İdilli, Koccağız, Hasanlök, Kayabaşı, Tandır, Yağızlar, Köklü ve Koçcağız'ın da içinde bulunduğu 20 mahallede yeni yılla başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor. Şehir merkezinde araçlarıyla çıkan bir grup genç ise araçların zor hareket ettiği yolda kartopu oynayarak zaman geçirdi.İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:26 Kaynak: DHA

Amanos Dağları, Islahiye, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi

Son Dakika! YSK Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:40:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep İslahiye'de, 20 Mahallede Kar Etkili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]