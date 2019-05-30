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GAZİANTEP İslahiye'de 280 dönüm ekili arpa yandı

34 dakika önce

İslahiye'de 280 dönüm ekili arpa yandıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, arpa ekili arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 280 dönüm ekili arpa yandı, 300 zeytin ağacı zarar gördüİslahiye'nin Örtülü Mahallesinde 180 dönümü Çetin Yıldırım'a ait 280 dönüm arpa ekili...

İslahiye'de 280 dönüm ekili arpa yandı
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, arpa ekili arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 280 dönüm ekili arpa yandı, 300 zeytin ağacı zarar gördü
İslahiye'nin Örtülü Mahallesinde 180 dönümü Çetin Yıldırım'a ait 280 dönüm arpa ekili alanda iddiaya göre yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz ve belediye sulama araçlarıyla müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 300 zeytin ağacı ile 280 dönüm ekili alandaki arpa zarar gördü.
GAZİANTEP İslahiye'de 280 dönüm ekili arpa yandı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:37 Kaynak: DHA
Çetin Yıldırım, İslahiye, Güncel
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