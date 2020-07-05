GAZİANTEP İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı - Son Dakika

GAZİANTEP İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan M.K.'nin (21), oturduğu, 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan M.K.'nin (21), oturduğu, 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.K., 3 gün önce bir kurs için gittiği Kahramanmaraş'ta yüksek ateş şikayeti ile hastaneye götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıkan M.K., gönderildiği İslahiye Devlet Hastanesi' nde tedaviye alındı. Filyasyon ekibin yaptığı çalışma sonunda, İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, M.K'nin evinin bulunduğu apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine polis, 17 dairenin bulunduğu ve 53 kişinin yaşadığı apartmanın girişini güvenlik şeridi çekerek, kontrol altına aldı.

Belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışması yapılan binada yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 21:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP İslahiye'de 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı - Son Dakika

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