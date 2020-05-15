GAZİANTEP İslahiye'de 6 bin dekarda bezelye hasadı başladı - Son Dakika

İslahiye'de 6 bin dekarda bezelye hasadı başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak ekimi yapılan bezelye hasadı koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor.

İlçede son 6 yıldır Ağalarobası, Karapınar, Çolaklar, Şerikanlı, Yukarıbilenler, Kalaycık, Telli ve Hanağzı Mahallelerinde alternatif ürün olarak ekimi yapılmaya başlanan bezelye korona virüs salgınına rağmen hasadı sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe uygulanarak toplanan bezelyenin ton kaliteye göre 1.40 ile 2 TL aralığında alıcı buluyor.

İlçede 34 yıldır çiftçilikle uğraşan Osman Erdoğan, "6 yıldır bezelye ekimi yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık 6 bin dekar alanda ekimi yapılan bezelyede hava şartlarından dolayı iyi verim alındı. Kırıkhan, Reyhanlı ve Hassa bölgesinde koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında iller arası geçişlerin yasaklanmasıyla tarım işçisi sıkıntısı yaşandı. İşçi bulanamayınca mahsul tarlada kaldı. Dönüm başına 1200 ile 1500 kilogram arasında değişen rekolte elde ediyoruz. Kalitenin güzel olması ve kilosunun 1.40 ile 2 TL aralığında alıcı bulması üreticiyi sevindiriyor. Koronavirüs tedbirleri ile uygulanan sokağa çıkma yasakları pazarlamada sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor" dedi.