Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP İslahiye'de 61 yıllık cezaevi kapatıldı
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GAZİANTEP İslahiye'de 61 yıllık cezaevi kapatıldı

1 saat önce

İslahiye'de 61 yıllık cezaevi kapatıldıGaziantep'in İslahiye ilçesinde, 61 yıldır faaliyet gösteren A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumu kapatıldı.

İslahiye'de 61 yıllık cezaevi kapatıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 61 yıldır faaliyet gösteren A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumu kapatıldı. Cezaevindeki 25 hükümlü ve tutuklu ise Kilis L tipi Cezaevine nakledildi.
İlçe merkezinde Hacıali Öztürk Mahallesi'nde 1958 yılında 40 kişi kapasiteli 4 koğuşta faaliyet göstermeye başlayan İslahiye A-2 Tipi Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı.Yeni cezaevi yapılması nedeniyle kapatıldığı bildirilen cezaevindeki 25 hükümlü ve tutuklu ise Kilis L tipi Ceza infaz kurumuna nakil edildi.
Bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere yeni cezaevinin ise kısa bir tarihte açılması beklendiği bildirildi. İslahiye- Nurdağı çevreyolu Leçe mevkiinde yapılan yeni cezaevi, 600'ü yarı açık ve 1000'de kapalı cezaevinde olmak üzere 1600 hükümlü ve tutuklunun kalması için planlandı. 100 dönüm alan üzerinde planlanan cezaevinde 240 personelin görev yapması planlandı.
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:47 Kaynak: DHA
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