GAZİANTEP İslahiye'de 65 yaş ve kronik hastalara hoparlörlerle uyarı - Son Dakika

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GAZİANTEP İslahiye'de 65 yaş ve kronik hastalara hoparlörlerle uyarı
6 saat önce
İslahiye'de 65 yaş ve kronik hastalara hoparlörlerle uyarı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı hoparlörlerle duyuruldu.
İslahiye'de 65 yaş ve kronik hastalara hoparlörlerle uyarı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı hoparlörlerle duyuruldu. İçişleri Bakanlığı
, saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park ve bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını yasakladı. Bakanlığın genelgesi doğrultusunda belediye hoparlörlerinden uyarı anonsu yapıldı. Herkese yönelik yapılan anonsta şöyle denildi
İçişleri Bakanlığından duyrulur, bu gece saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Halkımıza ilanen duyrulur.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
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