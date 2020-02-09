Gaziantep islahiye'de ağaçlar dona karşı naylona sarılıyor - Son Dakika
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Gaziantep islahiye'de ağaçlar dona karşı naylona sarılıyor

6 saat önce

İslahiye'de ağaçlar dona karşı naylona sarılıyorGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde park ve bahçeler ile refüjlerde bulunan ağaçlar, dona karşı naylona sarılarak korunuyor.

İslahiye'de ağaçlar dona karşı naylona sarılıyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde park ve bahçeler ile refüjlerde bulunan ağaçlar, dona karşı naylona sarılarak korunuyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 8 derecede olduğu ilçede yollardaki ağaçlar, dondan etkilenmemeleri için belediye ekipleri tarafından naylona sarıldı.

Öte yandan İslahiye Belediyesi de hoparlörlerden şiddetli rüzgar nedeniyle oluşacak soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarı anonsları yaptı.

Gaziantep islahiye'de ağaçlar dona karşı naylona sarılıyor

İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:21 Kaynak: DHA
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