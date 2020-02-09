Gaziantep islahiye'de ağaçlar dona karşı naylona sarılıyor - Son Dakika

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Gaziantep islahiye'de ağaçlar dona karşı naylona sarılıyor
6 saat önce
İslahiye'de ağaçlar dona karşı naylona sarılıyorGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde park ve bahçeler ile refüjlerde bulunan ağaçlar, dona karşı naylona sarılarak korunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:21 Kaynak: DHA
İslahiye'de ağaçlar dona karşı naylona sarılıyor
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde park ve bahçeler ile refüjlerde bulunan ağaçlar, dona karşı naylona sarılarak korunuyor.
Hava sıcaklığının gece eksi 8 derecede olduğu ilçede yollardaki ağaçlar, dondan etkilenmemeleri için belediye ekipleri tarafından naylona sarıldı.
Öte yandan İslahiye Belediyesi de hoparlörlerden şiddetli rüzgar nedeniyle oluşacak soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarı anonsları yaptı.
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