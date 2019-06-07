Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP İslahiye'de bir yıllık emekleri yandı
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GAZİANTEP İslahiye'de bir yıllık emekleri yandı

1 saat önce

İslahiye'de bir yıllık emekleri yandıGaziantep'in İslahiye İlçesinde, buğday ekili arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 300 dönüm ekili buğday ile 200 dönün anız yandı.

GAZİANTEP İslahiye'de bir yıllık emekleri yandı, System.String[]
İslahiye'de bir yıllık emekleri yandı
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, buğday ekili arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 300 dönüm ekili buğday ile 200 dönün anız yandı.
Kozdere Mahallesi kırsalında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına İslahiye ve Nurdağı itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında; 300 dönüm buğday ekili alan ile 200 dönüm anız yandı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:36 Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel
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