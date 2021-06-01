GAZİANTEP İSLAHİYE'DE CEZAEVİ İÇİN 'KİTAP BAĞIŞ' KAMPANYASI - Son Dakika

ADALET Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için düzenlenen 'Bir kitap, bir umut' adlı kitap bağış kampanyası Gaziantep'in İslahiye İlçesinde başlatıldı.

Adliye bahçesinde 'T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu' için düzenlenen kitap bağış kampanyası programına İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve kurum amirleri katılarak bağışladıkları kitaplarla umut oldular.

Kampanyanın açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale,?Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğe Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de Kitap bağışı kampanyamız başlamıştır.üç yerde oluşturduğumuz standlarımızla 16 Hazirana kadar devam edecektir.Burada bağışlanan bir kitap belkide bir hükümlümüzün hayatı etkileyecek,değiştirecek ve sonrada kurtaracaktır.kampanyamız Ülkemize ve ceza infaz kurumumuza hayırlı olsun dedi

Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan ise,cezevine insanları koymanın tek amacı insanlara ceza vermek değil birde,ıslah,rehabilitasyon boyutu var.İnsanlara orada rehabilite edebilmek,topluma kazandırmak amacı doğrultusunda çeşitli faaliyetleri vardır bunlardan biride kitapla buluşmalarını sağlamktır bu anlamda bu kampanyayı çok önemsiyoruz ve vatandaşlarımızdanda kitap bağışı bekliyoruz. dedi.