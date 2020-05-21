GAZİANTEP İslahiye'de çilek hasadı başladı - Son Dakika

İslahiye'de çilek hasadı başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak üretimi yapılan çilek hasadı koronavirüs salgınına rağmen başladı.

Huzurlu Yaylası ile Amanos dağlarının eteklerindeki İdilli, Yağızlar, Boğaziçi, Köklü ve Tandır mahallelerindeki 150 dekarlık alanda yetiştirilen doğal çileklerin koronavirüs salgınına rağmen hasadına başlandı. Toplanan çilekler tarla başında 1 kiloluk kaplarla çevre il ve ilçelere kilosu 10 liradan satılıyor. Çilek hasadında dekar başına 8 ayda yaklaşık 5 ton rekolte elde edilmesi üreticiyi sevindiriyor. İdilli Mahallesi'nde 3 yıldır çilek üretimi yapan Bülent Yakar, Albino cinci yediveren çilekte hasadımız başladı. Mayıs ayı itibariyle başlayan hasadımız Kasım ve Aralık ayına kadar havaların iyi olmasıyla devam eder. Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda 3-4 üretici vardı. Bu yıl devletinde çilek fidesi dağıtıp özendirmesiyle çilek çiftçisi sayısı artmıştır. Bireysel olarak kendi çabalarımızla üretiyoruz. Bir dekarda 8 ayda yaklaşık 5 ton ürün alabiliyoruz. Çileğimizde ilaç ve hormon yok. Tamamen doğaldır ve kilosunu 10 liradan satmaktayız dedi.