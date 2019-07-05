GAZİANTEP İslahiye'de çocuklar süs havuzunda serinliyor
9 dakika önce
İslahiye'de çocuklar süs havuzunda serinliyorGaziantep'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.
İslahiye
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:51 Kaynak: DHA
'de çocuklar süs havuzunda serinliyor Gaziantep
'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.
Hava sıcaklığının 40 derecelere ulaştığı ilçede sıcaktan bunalan yetişkinler ağaç gölgelerinde zaman geçirirken, çocuklar ise parklardaki süs havuzlarına girerek serinliyor. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, görevlilerin uyarısıyla havuzlardan çıkıyor.
Son Dakika! Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı
Son Dakika! Savcılık, Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi
Melih Gökçek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesine göndermede bulundu
İçişleri Bakanı Soylu'dan Reyhanlı açıklaması: Aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz