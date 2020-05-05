GAZİANTEP-İslahiye'de çocuklara dergi dağıtıldı - Son Dakika

İslahiye'de çocuklara dergi dağıtıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukları evlerinde ziyaret ederek dergi dağıttı.

İslahiye Kaymakamlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması kıstlananlara hizmet götürmesi amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Bu kapsamda sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar da unutulmuyor. Ekipler, gittikleri mahallelerde ki çocuklara dergi dağıtarak, okumaları tavsiyesinde bulundu.