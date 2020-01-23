Gaziantep islahiye'de ev yangını - Son Dakika

Gaziantep islahiye'de ev yangını
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İslahiye'de ev yangınıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:52 Kaynak: DHA
İslahiye'de ev yangını
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde 2 katlı bir evin üst katında çıktı. Suriyeli Habboş ailesinin yaşadığı evde kimsenin olmadığı sırada alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, eşyaların yandığı evde hasar meydana geldi.
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