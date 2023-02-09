Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı

09.02.2023 10:46
Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı

Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, bina enkazından 78 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, bina enkazından 78 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı ilçede, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güngören Belediyesi arama kurtarma ekipleri Mezbahane Caddesi'ndeki Zaman Apartmanı enkazında kurtarma çalışması yürüttü.

Ekipler, 17 yaşındaki Ünzile Sevimli'yi enkaz altından 78 saat sonra kurtardı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Gaziantep'te depremin vahametini gözler önüne seren görüntü! Park alanı boydan boya yarıldı Gaziantep'te depremin vahametini gözler önüne seren görüntü! Park alanı boydan boya yarıldı Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı Gaziantep'teki arama kurtarma çalışmalarında Kazak ekibi de görevde Gaziantep'teki arama kurtarma çalışmalarında Kazak ekibi de görevde

Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:38 Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'a tırlar ile adeta yardım yağıyor
11:38 Deprem bölgesine giden Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, 3 dilde çağrı yaptı: Aklınız alamaz
11:38 İsmail Saymaz'ın canlı yayında zor anları! "Hatay'a yardım gelmiyor" dedi, depremzede tepki gösterdi
11:37 Gaziantep'te depremin vahametini gözler önüne seren görüntü! Park alanı boydan boya yarıldı
11:36 80. saatte enkazdan 9 yaşındaki bir kız çocuğu ve babası sağ çıkarıldı
11:16 Yardım almak ve yardım etmek için gerekli tüm bilgileri bir arada toplayan Deprem.org yayında
11:09 Şarkıcı Karsu'nun enkaz altında kalan halası hayatını kaybetti
10:37 En acı teşhis! 60 saattir enkazda bekleyen baba hüznü ve sevinci aynı anda yaşadı
10:40 Altının gram fiyatı 1.139 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Enkazdan annesini çıkaran Hataysporlu futbolcu, şok içinde yalın ayak yürürken bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2023 12:11:28. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement